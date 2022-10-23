Покупатель предупреждает: иногда в магазине по дороге к кассе товар дорожает

"Я не первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда на полке цена одна, а в кассе - другая", – сказала Инга.

По ее словам в одном из столичных магазинов Iki кусок копченого мяса на прилавке стоил 3,6 евро (цена есть на этикетке), а в кассе выбивает другую цену - на евро дороже.

"Я приглашаю работника, мне говорят - "цены растут не по дням, а по часам, не успеваем их менять", я спрашиваю, так что, товар дорожает уже на прилавке?

Кассир сначала пыталась убедить меня в том, что это нормально, товары дорожают буквально "на глазах". Я показываю на цену, указанную на этикетке, а она мне опять говорит о том, что все дорожает, что это старая цена, сейчас надо платить больше", – удивляется Инга.

По ее словам, с такой ситуацией она сталкивалась не раз, один из подобных случаев был в магазине Rimi.

Журналист обратился за комментарием в магазин Iki. Представитель сети Вайда Будрене сказала: "Мы приносим покупателю извинения в связи с данной ситуацией. Сеть Iki интенсивно работает каждый день, чтобы наши покупатели как можно меньше сталкивались с изменением цен – мы ведем переговоры, объявляем акции. В данном случае произошла техническая ошибка. Мы просим покупателя связаться с нами, мы вернем ей деньги. Приносим извинения".