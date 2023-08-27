Покупатель осталась и без интернета и без денег: SIM-карта была заблокирована еще в магазине

"Я понимаю, что это, может быть, мелочь, но хочу, чтобы люди обратили внимание на это, когда покупают SIM-карту с планом для интернета. Лето на дворе, я решила поехать в усадьбу. В магазине Maximа в Молетай купила SIM-карту Bitė с неограниченным интернетом, была уверена, что все в порядке", – рассказала Delfi Симона.

Но в усадьбе подключиться к интернету не удалось.

"Я много раз звонила в центр обслуживания клиентов Bitė. Сначала сказали ждать сутки, якобы активируют карту, через двое суток выяснилось, что карта заблокирована, поскольку ею долго не пользовались, поэтому ничего сделать нельзя", – рассказала женщина.

У нее есть и сама карта и чек из магазина, но никто не может ни вернуть ей деньги (6,5 евро), ни поменять карту.

Maxima утверждает, что SIM-карты не меняет и деньги за них не возвращает, а представители Bitė указали, что не они продали карту, поэтому деньги вернуть не могут.