27 августа 2023 г. 10:02

Покупатель осталась и без интернета и без денег: SIM-карта была заблокирована еще в магазине

 
Лукас Микнявичюс
ru.DELFI.lt
SIM kortelė
SIM kortelė
ФОТО: Shutterstock

Жительница Вильнюса купила SIM-карту Bitė, чтобы пользоваться интернетом для работы в усадьбе, но воспользоваться ею не смогла - карта была заблокирована еще в магазине. Женщина возмущена тем, что ни сеть Maxima, ни Bitė не хотят ей компенсировать убытки.

"Я понимаю, что это, может быть, мелочь, но хочу, чтобы люди обратили внимание на это, когда покупают SIM-карту с планом для интернета. Лето на дворе, я решила поехать в усадьбу. В магазине Maximа в Молетай купила SIM-карту Bitė с неограниченным интернетом, была уверена, что все в порядке", – рассказала Delfi Симона.

Но в усадьбе подключиться к интернету не удалось.

"Я много раз звонила в центр обслуживания клиентов Bitė. Сначала сказали ждать сутки, якобы активируют карту, через двое суток выяснилось, что карта заблокирована, поскольку ею долго не пользовались, поэтому ничего сделать нельзя", – рассказала женщина.

У нее есть и сама карта и чек из магазина, но никто не может ни вернуть ей деньги (6,5 евро), ни поменять карту.

Maxima утверждает, что SIM-карты не меняет и деньги за них не возвращает, а представители Bitė указали, что не они продали карту, поэтому деньги вернуть не могут.

Представитель Bitė Яунюс Шапкаускас сказал, что вообще сложно понять, как такую SIM-карту могли продать. Компания все же обещает возместить нанесенный женщине ущерб.

"Ситуация странная, таких недействующих SIM-карт не должно быть в продаже. Теоретически возможно, что одна из 100 000 SIM-карт не может быть активирована из-за производственного брака", – заметил он Delfi.

Он сказал, что если бы карта была приобретена в салоне их компании, то проблема была бы решена гораздо быстрее.

Пресс-секретарь Maximа Раминта Гевявичене сказала, что сеть сожалеет в связи со сложившейся ситуацией. По ее словам, клиент должна была прислать чек в отдел по обслуживанию клиентов Maximа, там выяснили бы, почему ей не вернули деньги.

Представитель Службы регулирования связи Угне Раманяцкене предположила, что, возможно, SIM-карта была заблокирована, поскольку покупатель долго ее не активировала. Однако покупатель заметила, что купила SIM-карту в тот же день, когда пыталась подключиться к интернету.

По словам Раманяцкене, если клиент считает, что услугу ей не предоставили необоснованно, то ей надо обращаться в компанию Bitė Lietuva письменно – указать все обстоятельства и конкретные требования. Ответ должен быть получен в течение 14 дней. Если ответа не будет и проблема не разрешится, то покупатель должна обратиться в СРС.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии