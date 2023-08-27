Покупатель осталась и без интернета и без денег: SIM-карта была заблокирована еще в магазине

"Я понимаю, что это, может быть, мелочь, но хочу, чтобы люди обратили внимание на это, когда покупают SIM-карту с планом для интернета. Лето на дворе, я решила поехать в усадьбу. В магазине Maximа в Молетай купила SIM-карту Bitė с неограниченным интернетом, была уверена, что все в порядке", – рассказала Delfi Симона.
Но в усадьбе подключиться к интернету не удалось.
"Я много раз звонила в центр обслуживания клиентов Bitė. Сначала сказали ждать сутки, якобы активируют карту, через двое суток выяснилось, что карта заблокирована, поскольку ею долго не пользовались, поэтому ничего сделать нельзя", – рассказала женщина.
У нее есть и сама карта и чек из магазина, но никто не может ни вернуть ей деньги (6,5 евро), ни поменять карту.
Maxima утверждает, что SIM-карты не меняет и деньги за них не возвращает, а представители Bitė указали, что не они продали карту, поэтому деньги вернуть не могут.
Представитель Bitė Яунюс Шапкаускас сказал, что вообще сложно понять, как такую SIM-карту могли продать. Компания все же обещает возместить нанесенный женщине ущерб.
"Ситуация странная, таких недействующих SIM-карт не должно быть в продаже. Теоретически возможно, что одна из 100 000 SIM-карт не может быть активирована из-за производственного брака", – заметил он Delfi.
Он сказал, что если бы карта была приобретена в салоне их компании, то проблема была бы решена гораздо быстрее.
Пресс-секретарь Maximа Раминта Гевявичене сказала, что сеть сожалеет в связи со сложившейся ситуацией. По ее словам, клиент должна была прислать чек в отдел по обслуживанию клиентов Maximа, там выяснили бы, почему ей не вернули деньги.
Представитель Службы регулирования связи Угне Раманяцкене предположила, что, возможно, SIM-карта была заблокирована, поскольку покупатель долго ее не активировала. Однако покупатель заметила, что купила SIM-карту в тот же день, когда пыталась подключиться к интернету.
По словам Раманяцкене, если клиент считает, что услугу ей не предоставили необоснованно, то ей надо обращаться в компанию Bitė Lietuva письменно – указать все обстоятельства и конкретные требования. Ответ должен быть получен в течение 14 дней. Если ответа не будет и проблема не разрешится, то покупатель должна обратиться в СРС.