В одном магазине (в каком именно, редакции известно) читатель купил пачку очищенных семечек подсолнуха. В магазине он не присматривался к содержимому пакета.

Saulėgrąžos su voratinkliais © Asmeninins albumas

Дома читатель заметил, что в пакете что-то шевелится. Он внимательно присмотрелся и заметил, что на семенах - паутина, а между семенами ползают черви.

Читатель обратился в администрацию магазина. Работники сразу же отреагировали на полученную информацию. Покупателю вернули деньги за некачественный товар и заверили, что больше таких некачественных упаковок на прилавках не было.

Saulėgrąžos su voratinkliais © Asmeninins albumas

"Я понимаю, что это не вина магазина, но хотелось бы, чтобы подобных случайностей не было. Я рад, что работники магазина сразу же отреагировали и решили проблему.

Saulėgrąžos su voratinkliais © Asmeninins albumas

Надо доверять, но не помешает и проявлять внимательность. Ведь никто не хочет завести дома нежеланных питомцев", - сказал читатель.