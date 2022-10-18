В одном магазине (в каком именно, редакции известно) читатель купил пачку очищенных семечек подсолнуха. В магазине он не присматривался к содержимому пакета.
Дома читатель заметил, что в пакете что-то шевелится. Он внимательно присмотрелся и заметил, что на семенах - паутина, а между семенами ползают черви.
Читатель обратился в администрацию магазина. Работники сразу же отреагировали на полученную информацию. Покупателю вернули деньги за некачественный товар и заверили, что больше таких некачественных упаковок на прилавках не было.
"Я понимаю, что это не вина магазина, но хотелось бы, чтобы подобных случайностей не было. Я рад, что работники магазина сразу же отреагировали и решили проблему.
Надо доверять, но не помешает и проявлять внимательность. Ведь никто не хочет завести дома нежеланных питомцев", - сказал читатель.
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