Покончил с собой врач Лаздинайской больницы

Эту информацию порталу подтвердила председатель Литовского союза врачей Ауристида Герлякене.

Сообщается, что у врача была депрессия.

По данным BNS, врач покончил с собой в пятницу.

Герлякене сказала, что больница Минздраву об этом происшествии официально не сообщила.

"Я говорила с представителями министерства, они об этом не знали", – заметила она.

Герлякене сказала, что у нее нет доказательств, но считает, что это связано с моббингом на работе.

"Пока мне напрямую это не подтвердили, но, судя по тому, как реагирует окружение, (...) думаю, это так", – продолжила она.

Портал Delfi обратился за комментарием в больницу, но пока его не получил.

Два года назад с собой покончил молодой врач-травматолог Лаздинайской больницы.