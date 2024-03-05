Пойман бегавший по Кретинге страус, ему придется смириться с наличием конкурента

 
Виктория Дачинскайте
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В воскресенье из загона сбежал страус нанду, который бегал в окрестностях города Кретинга. Его удалось найти и поймать, когда он отдыхал у железной дороги, греясь на солнышке. Напомним, что страус сбежал из-за ссоры с "конкурентом" за самку. Поскольку страусам по-прежнему придется жить в одном загоне, ему придется смириться с наличием конкурента.

Хозяйка страуса Эдита сказала, что птицу нашли между деревнями Саусеряй и Пристовай, около железной дороги.

"Его заметили железнодорожники, сняли на видео и поделились им, сообщили мне. Мы поехали туда втроем. Страус был далеко от переезда, мы оставили машину и шли около километра пешком.

Он лежал в лесочке на солнышке. За ним присматривали железнодорожники, но старались не вспугнуть его. Нам удалось его поймать. Весит он около 40 кг. Пришлось нести до машины. Несем, ноги болтаются. Было чем заняться", – рассказала Этида.

По ее словам, заграждение в загоне увеличили на метр, чтобы побег не повторился.

На вопрос, помирились ли страусы, она ответила: "Они должны жить вместе. Все люди так держат, двух самцов и самку. Иногда самцы дерутся. Загон большой, места достаточно. Он перепрыгнул через заграждение, поскольку было место для разбега. Сейчас заграждение стало выше, закончились бега".

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