Поиски пропавшей девочки: комиссар подтвердил, что одна из версий – похищение

"Продолжается активный поиск девочки. Он ведется все интенсивнее. Присоединяется все больше людей. Мы не только активно физически участвуем в поиске, но и проводим невидимые внешне работы", – сказал глава Каунасской полиции Миндаугас Баршис.
Генкомиссар Ренатас Пожела не мог подробно рассказать, что именно предпринимается, чтобы не помешать расследованию.
"Ведется расследование, в соответствии с одной из версий, это тяжкое преступление, за которое грозит до 8 лет лишения свободы, похищение ребенка, – сказал Пожела, а на вопрос является ли эта версия основной, ответил. – Это одна из версий".
В Каунасе полиция обращалась за помощью к пожарным-спасателям, чтобы попасть в гаражи на ул. Спейго. Это место находится в 5 км от того места, где в последний раз видели пропавшую в воскресенье 9-летнюю девочку. Полиция пока не подтвердила, связано ли это с поисками ребенка.
Сообщалось, что в понедельник поздно вечером, в 23.27 ч. по просьбе полиции пожарные-спасатели выезжали на ул. Спейго, чтобы срезать замок в гараже. Через несколько часов пожарных попросили открыть еще один гараж.
"Просили открыть гаражи. Двумя дисковыми пилами открыли 8 сейфовых дверей", – сказано в сводке происшествий.
Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене на вопрос, связано ли это с исчезновением девочки, сказала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.
Издание Kauno diena сообщает, что поиски в гаражах продолжились и во вторник утром.
После обеда там побывали журналисты Delfi, один мужчина возмущался, что полиция безо всяких объяснений увезла из гаража его автомобиль Mazda. Мужчина сказал, что не понимает, почему забрали его машину, у него есть все документы, он их предъявил стражам порядка.
На вопрос об увезенном автомобиле Вайткявичене повторила, что пока никакой информации об этом не будет.
Delfi напоминает, что 9-летняя девочка 7 января ушла из дома на тропе Тряшню и не вернулась. На ней были черные штаны и разноцветная куртка (черная, голубая, сиреневая).
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба звонить по номерам 8 700 60600 или 112.
Полиция сообщает, что последнее известное место, где была девочка - остановка на ул. Хемиёс.
Полиция просит жителей, которые в воскресенье с 16.20 час. до 17.20 час. проезжали по улице Хемиёс с включенными видеорегистраторами, обязательно просмотреть видеозаписи.