Поиски пропавшего пятнадцатилетнего подростка продолжаются: волонтеры ищут на побережье

С самого начала неравнодушными людьми организуются волонтерские поисковые отряды. Координаторы волонтеров приглашают тех, у кого есть возможность потратить выходные на поиски пропавшего пятнадцатилетнего подростка, продолжить поиски на суше в субботу и воскресенье. Мы организуем скоординированные поиски на земле как в субботу (5 октября), так и в воскресенье (6 октября). На выходных было решено создать два поисковых штаба — возле моста Шило и возле магазина Depo.
„В обеих локациях мы собираем две группы – в 10.00 и 14.00 часов. Координаторы поиска встретят вас в штабе, мы разделимся на сектора по количеству собравшихся людей, в поисковой группе каждого сектора будет координатор, который вместе с вами пойдет в сектор. Если вы будете участвовать в поиске оба дня, оформите регистрацию и на следующий день, чтобы мы могли оценить возможности поисковых сил. Кроме того, если вы участвуете в поиске в 10. 00 час и сможете участвовать в поиске в 14.00 час. - зарегистрируйтесь еще раз. При необходимости мы перераспределим потоки, поэтому нам нужны ваши контакты“, - информация опубликована в созданной для волонтеров группе „Mato paieška“ в социальных сетях.
Волонтеры информируют, как подготовиться к поискам:
1.При поиске на первом месте - ваша ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
2. Запрещается проводить поиск по одному, постоянно должны присутствовать не менее двух человек.
3. Отдаляясь, собираясь посмотреть более трудные места – всегда сообщайте партнеру.
4. Трава скользкая, будьте очень осторожны, чтобы не поскользнуться в воде.
5 Необходима удобная, желательно непромокаемая обувь (спортивная обувь не подходит),
6. Желательно иметь светоотражающий жилет, защитные прозрачные очки.
7. Рекомендуется иметь с собой трость, которые поможет рассмотреть траву, а также бинокль, сухие носки, чтобы переобуться после намокания, и свисток.
8. Источники света – прожекторы, циклопы. Даже и днем.
9. Путешествуя вдоль водоема в солнечный день, надевайте солнцезащитные очки с поляризационными линзами, чтобы вы могли видеть воду без отражения от нее света.
10. Обязательно иметь с собой воду, теплый напиток.
Delfi напоминает, что мальчик пропал 30 сентября. „Стройный, 15 лет, рост - 175 см, был одет в короткие синие шорты Jack & Jones, синие кроссовки Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди.’
Также предоставляем хронологию события: „Ночью (30 сентября) вышел из дома и не вернулся. Последний раз видели ночью в 4.21 выходящим из спортивного клуба Lemon Gym на Антакальнисе. Выйдя, он свернул в сторону улицы Шило, перешел дорогу возле Caffeine и дальнейшей информации о направлении движения молодого человека нет“. На мосту Шило был обнаружен рюкзак с телефоном молодого человека и другими вещами, у него больше ничего с собой не было.
Всех, кто обладает ценной информацией или видел молодого человека, просят позвонить по общему номеру службы экстренной помощи 112 или позвонить и оставить сообщение родителям Матаса по номеру +37064565968.