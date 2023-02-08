Поиски пропавшего подростка в Вильнюсе – волонтеры идут по новым маршрутам

Сообщается, что поиски будут вестись от Гарюнайского моста в сторону Лаздинайского. На этом отрезке нужны 10-12 волонтеров. В этом месте сложный маршрут по обе стороны реки, нет нормальных проходимых троп, поэтому нужна хорошая непромокаемая обувь, почва там пропитана водой.

Второй маршрут – от Гарюнайского моста в сторону Смигляй. Там нужны 5-6 волонтеров, которые будут идти по правому берегу реки.

Третья группа будет искать от моста Любарто в Жверинасе до Лаздинайского моста. Там нужны 10-12 волонтеров.

Policijos ir „Facebook“ nuotr.

Людей призывают осматривать даже те места, по которым уже много раз ходили.

Поиски продолжают и пожарные-спасатели. На моторных лодках и водном мотоцикле продолжаются поиски от Жирмунайского моста вниз по реке.

"Спустили на воду все, что можно", – сказали пожарные-спасатели.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала, что полиция расследует исчезновение подростка. Когда находят важные улики, вызывают криминалистов и специалистов со служебными собаками.

"На данный момент никаких новостей нет", – сказала представитель первого комиссариата полиции Дануте Браздейкене.

"Как и после первой минуты, когда поступило сообщение, ведется интенсивный поиск. Расследование возглавляет прокурор. Мы проверяем все возможные версии. Прочесываем территории, ведем физический поиск, проводим тактические действия и аналитическую работу", - сказала она.

Браздейкене не могла сказать, общалась ли полиция с друзьями пропавшего юноши, поскольку это данные расследования.

Вильнюсская полиция поддерживает связь с коллегами в Вевисе, Электренай и Каунасе.

Напомним, что юноша пропал 4 февраля. Его куртка, рюкзак и другие вещи были найдены недалеко от Жирмунайского моста.