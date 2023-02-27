Поиски пропавшего подростка: почему все силы брошены на осмотр реки

В воскресенье в специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) сообщалось:

"Мы продолжаем поиски Миколаса. Сегодня 5 катеров/моторных лодок со специальным оборудованием осматривали реку Нерис на участке протяженностью больше 50 км. На байдарках поиски велись до Кярнаве. Спасибо участникам поиска, которые жертвуют своим временем и приносят оборудование из разных мест Литвы".

Сообщается, что люди часто спрашивают, почему Миколаса ищут только в реке. Организаторы поисков отмечают, что на самом деле обыскали очень много мест.

"Мы уже упоминали, но повторим, что осматриваем заброшенные дома, колодцы, трубы. Если у вас есть какие-то предположения, пишите нам. Пока у нас нет иной информации, поэтому мы концентрируемся на реке и ее берегах", – пишут организаторы и благодарят волонтеров.

Delfi напоминает, что подросток 4 февраля, в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи.

Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта. Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке.