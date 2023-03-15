Поиски Миколаса продолжаются: осматривают реку в сторону Каунаса

В группе на фейсбуке 14 марта организаторы поисков сообщили: "Хотим заверить, что поиски Миколаса продолжаются, но темп снизился – человеческий ресурс не вечен. В благоприятную погоду по-прежнему осматривают берега Нерис, с помощью сонаров сканируют дно реки, с помощью дрона осматривают неглубокие места, заводи. Новой информации пока нет".

В группе сообщается, что ищут человека, который имеет опыт в конструировании моделей, управляемых радиоволнами.

Волонтеры пишут, что поиски ведутся около Каунаса. "На этой неделе концентрируемся в районе Каунаса, в сторону Каунаса. Свяжитесь, если хотите и можете помочь оборудованием - водяными дронами, сонарами, эхолотами, моторными лодками. Мы благодарим за помощь", – сказано в фейсбуке.

Delfi напоминает, что подросток пропал 4 февраля 2023 года. Около 12 ч. он ушел из дома, друзья его в последний раз видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он сделал видеозвонок, общался с другом. В 16.10 ч. видеокамеры зафиксировали, что о вышел на остановке "Кражю" из 4 троллейбуса и пошел к реке. Волонтеры около Жирмунайского моста нашли его куртку, рюкзак, телефон, банковскую карту и наушники.