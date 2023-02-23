Поиски Миколаса: организаторы просят о помощи, обращаются к рыбакам

В специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) сообщается, что тело юноши будут искать в реке.
"Продолжаются поиски Миколаса в воде, мы ищем волонтера, который может в эти выходные принять участие в поисках на воде, нужен человек, который умеет управлять сонаром. Я верю, что в нашей группе такие есть, поделитесь, пожалуйста, информацией со знакомыми", – писала организатор.
Члены группы пишут, что надо задействовать в поисках и рыбаков. Предполагают, что это может помочь.
Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что пожарные продолжают поиски, но в среду поиски не дали никакого результата. Осматривали берега Нерис от ул. Слушку до деревни Валай. Пропавший до сих пор не найден.
Delfi напоминает, что подросток 4 февраля, в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи.
Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта. Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке.
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