Поиски Миколаса не прекращаются и в праздник: приглашают волонтеров в Вильнюсе и Каунасе

В специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) сообщается, что тело юноши будут искать в реке.

"Продолжаются поиски Миколаса в реке. Все регионы Литвы от Вильнюса до Каунаса, мы приглашаем всех, у кого есть дроны, принять участие в поисках", – писала один из организаторов поисков.

Она уточнила детали поиска и поблагодарила всех неравнодушных.

"Перед тем как начать поиски в воде, посмотрите на карту "Поиски на воде", обратите внимание на следующие места: 1. Траектория, по которой плыли макеты и места, где они застревали; 2. Места, где были обнаружены утопленники. Если возникнут вопросы, пишите мне. Спасибо вам за помощь и за то, что вы есть", – писала женщина.

Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи.

Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта. Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке.

Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.

Мама пропавшего Ева уже рассказывала Delfi, что появились двое очевидцев, – они видели и слышали на берегу Нерис, на ул. Вилейшё, под Жирмунайским мостом, компанию молодых людей.

"Хотелось бы поговорить с теми молодыми людьми. Может, на него напали, а, может, он планировал какую-то встречу с какими-то друзьями, которых мы не знаем, – сказала она и прибавила. – В то время телефон показал, что он был там. Там же найдена его куртка и рюкзак. Я подозреваю, что телефон был не у него. Он всегда отвечал на мои сообщения. Я тогда начала его искать, писать ему, он прочитал сообщения, но не ответил мне. Мы договаривались, что он вернется в 18 ч. Мы хотим знать, что случилось в этом месте".