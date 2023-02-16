Поиски Миколаса не прекращаются и в праздник: приглашают волонтеров в Вильнюсе и Каунасе

В специально созданной группе на фейсбуке "Поиски Миколаса" (Mykolo paieška) сообщается, что тело юноши будут искать в реке.
"Продолжаются поиски Миколаса в реке. Все регионы Литвы от Вильнюса до Каунаса, мы приглашаем всех, у кого есть дроны, принять участие в поисках", – писала один из организаторов поисков.
Она уточнила детали поиска и поблагодарила всех неравнодушных.
"Перед тем как начать поиски в воде, посмотрите на карту "Поиски на воде", обратите внимание на следующие места: 1. Траектория, по которой плыли макеты и места, где они застревали; 2. Места, где были обнаружены утопленники. Если возникнут вопросы, пишите мне. Спасибо вам за помощь и за то, что вы есть", – писала женщина.
Delfi напоминает, что подросток в субботу в 12 ч. ушел из дома, в последний раз друзья его видели в 16 ч. около кинотеатра "Вингис". В 16.30 ч. он связался с другом по видеосвязи.
Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4 троллейбуса на остановке Кражю и пошел к реке. Около Жирмунайского моста были обнаружены вещи пропавшего: куртка, рюкзак, наушники, чехол от них и банковская карта. Основная версия - юноша по какой-то причине оказался в реке.
Не исключено, что он мог стать жертвой преступления, об этом упоминал генкомиссар полиции Ренатас Пожела.
Мама пропавшего Ева уже рассказывала Delfi, что появились двое очевидцев, – они видели и слышали на берегу Нерис, на ул. Вилейшё, под Жирмунайским мостом, компанию молодых людей.
"Хотелось бы поговорить с теми молодыми людьми. Может, на него напали, а, может, он планировал какую-то встречу с какими-то друзьями, которых мы не знаем, – сказала она и прибавила. – В то время телефон показал, что он был там. Там же найдена его куртка и рюкзак. Я подозреваю, что телефон был не у него. Он всегда отвечал на мои сообщения. Я тогда начала его искать, писать ему, он прочитал сообщения, но не ответил мне. Мы договаривались, что он вернется в 18 ч. Мы хотим знать, что случилось в этом месте".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Поздравления президента Литвы по случаю Дня восстановления государства
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что минувший...
Ушел из жизни литовский диссидент Антанас Терляцкас
16 февраля ночью ушел из жизни литовский диссидент...
В Вильнюсе состоялось молодежное шествие по случаю 16 февраля
В центре Вильнюса состоялось молодежное шествие по...
Поиски Миколаса не прекращаются и в праздник: приглашают волонтеров в Вильнюсе и Каунасе
В Литве продолжаются поиски пропавшего 4 февраля...