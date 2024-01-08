Поиски девочки продолжаются: полиция просит жителей не заниматься самоуправством

Полиция подчеркивает, что информация о том, что девочку увезли на этой машине не подтверждена.

Полиция просит жителей не заниматься самоуправством и не проверять такие автомобили и их водителей.

Если у вас есть подозрения, что автомобиль или его водитель как-то могут быть связаны с исчезновением ребенка, просьба связаться с полицией по номеру 112.

Полиция благодарит жителей за понимание и доверие стражам порядка, ведущим расследование.

В 20 ч. начался новый этап поиска 9-летней Аготы Р.