Поиски девочки продолжаются: полиция просит жителей не заниматься самоуправством

Полиция подчеркивает, что информация о том, что девочку увезли на этой машине не подтверждена.
Полиция просит жителей не заниматься самоуправством и не проверять такие автомобили и их водителей.
Если у вас есть подозрения, что автомобиль или его водитель как-то могут быть связаны с исчезновением ребенка, просьба связаться с полицией по номеру 112.
Полиция благодарит жителей за понимание и доверие стражам порядка, ведущим расследование.
В 20 ч. начался новый этап поиска 9-летней Аготы Р.
Поиски планируют продолжать всю ночь.
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