Поиски 15-летнего Матаса: прокуратура ждет результата ДНК-теста

Delfi обратился в прокуратуру, чтобы узнать, установлена ли личность найденного утопленника.
„Информируем, что сейчас проводят расследование по факту исчезновения 15-летнего M.K.“, – ответили представители прокуратуры, - Сейчас проводят ДНК-тест, его результаты помогут установить личность. Пока результата ДНК-теста нет“.
Пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене подтвердила, что мать пропавшего в понедельник на месте происшествия узнала одежду своего сына.
По данным прокуратуры, если подтвердится, что найдено тело пропавшего подростка, то расследование по факту исчезновения будет закрыто, будут расследовать причину смерти.
„Тогда в ходе расследования попытаются выяснить была ли смерть насильственной или была какая-то иная причина“ – сообщает прокуратура.
На вопрос, опознали ли покойного близкие пропавшего подростка, прокуратура ответила: „Процессуальные действия в ходе расследования прокуратура не комментирует“.