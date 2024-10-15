2024.10.15 15:55

Поиски 15-летнего Матаса: прокуратура ждет результата ДНК-теста

 
мать узнала одежду сына
ru.DELFI.lt

14 октября в Вильнюсе в реке Нерис было найдено тело утопленника. Прокуратура продолжает расследование дела об исчезновении 15-летнего Матаса.

Delfi обратился в прокуратуру, чтобы узнать, установлена ли личность найденного утопленника.

„Информируем, что сейчас проводят расследование по факту исчезновения 15-летнего M.K.“, – ответили представители прокуратуры, - Сейчас проводят ДНК-тест, его результаты помогут установить личность. Пока результата ДНК-теста нет“.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене подтвердила, что мать пропавшего в понедельник на месте происшествия узнала одежду своего сына.

По данным прокуратуры, если подтвердится, что найдено тело пропавшего подростка, то расследование по факту исчезновения будет закрыто, будут расследовать причину смерти.

„Тогда в ходе расследования попытаются выяснить была ли смерть насильственной или была какая-то иная причина“ – сообщает прокуратура.

На вопрос, опознали ли покойного близкие пропавшего подростка, прокуратура ответила: „Процессуальные действия в ходе расследования прокуратура не комментирует“.

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