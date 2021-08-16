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Полиция и пограничники Литвы неофициально признает, что у нелегальных мигрантов, которые сбегают из лагерей беженцев, есть помощники, а сам процесс их "спасения" – хорошо организован.
Sulaikyti nelegalūs migrantai
Sulaikyti nelegalūs migrantai
© R. Tenio nuotr.

Доказательством служат события минувших выходных, когда из Веребеяй (Алитусский район) сбежали 32 нелегала, в выходные 10 из них были задержаны в сопровождении помощников.

Представитель ГКП Алитусского района Кристина Янулявичене в понедельник подтвердила Delfi, что этих мигрантов задержали в автомобилях, которыми управляли иностранные граждане (автомобили также были зарегистрированы за границей). Из 32-ух беглецов задержаны 22.

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По данным источников Delfi, 17 задержанных - мигранты из Веребеяй, сбежавшие в ночь на пятницы. Личности еще 5 пока не идентифицированы.

Однако замглавы администрации мэрии Алитусского района Виргилиюс Пранскявичюс сказал, что в Веребеяй пока вернули 5 беглецов.

"У меня есть неофициальные данные, что задержано больше, но в Веребеяй вернули только пятерых", – сказал он.

По данным Янулявичене, 6 человек были задержаны на территории Мариямпольского муниципалитета, когда для проверки остановили автомобиль с эстонскими номерами.

Еще 4 человека были задержаны в легковых автомобилях с немецкими и французскими регистрационными номерами. Этими авто управляли люди, у которых был вид на жительство в вышеупомянутых странах, водители - выходцы из тех же стран, что и нелегальные мигранты. Зафиксированы случаи, когда автомобилем управляли родственники беженцев.

Однако, по словам Пранцкявичюса, наблюдается и иная тенденция: автомобили, в которых нашли нелегалов, въезжали и выезжали в Литву не первый раз. Это подтверждают данные мобильных телефонов водителей. Как беглецы, так и их "поводыри" находятся в Центре регистрации беженцев (Пабраде).

В связи с незаконной перевозкой мигрантов проводят расследование.

Остальных беглецов задержали на территории Алитусского района, Мариямпольского и Калварийского муниципалитетов. Их вернули в Веребеяй.

Других беглецов из Веребеяй пока найти не удалось. Полиция не скрывает, что они, возможно, уже находятся в других странах Европы. В выходные из Польши в Литву вернули троих беглецов из Руднинкай. Когда и при каких обстоятельствах они сбежали, пока неясно.“

Пранцкявичюс сказал, что самая большая проблема это то, что до сих по непонятно, кто и за что отвечает.

"Когда бегут, выясняем, кто их должен считать. Мы до сих пор не знаем, чье это дело – муниципалитета, пограничников, сотрудников СОГ или армии", – сказал он.

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