Доказательством служат события минувших выходных, когда из Веребеяй (Алитусский район) сбежали 32 нелегала, в выходные 10 из них были задержаны в сопровождении помощников.
Представитель ГКП Алитусского района Кристина Янулявичене в понедельник подтвердила Delfi, что этих мигрантов задержали в автомобилях, которыми управляли иностранные граждане (автомобили также были зарегистрированы за границей). Из 32-ух беглецов задержаны 22.
По данным источников Delfi, 17 задержанных - мигранты из Веребеяй, сбежавшие в ночь на пятницы. Личности еще 5 пока не идентифицированы.
Однако замглавы администрации мэрии Алитусского района Виргилиюс Пранскявичюс сказал, что в Веребеяй пока вернули 5 беглецов.
"У меня есть неофициальные данные, что задержано больше, но в Веребеяй вернули только пятерых", – сказал он.
По данным Янулявичене, 6 человек были задержаны на территории Мариямпольского муниципалитета, когда для проверки остановили автомобиль с эстонскими номерами.
Еще 4 человека были задержаны в легковых автомобилях с немецкими и французскими регистрационными номерами. Этими авто управляли люди, у которых был вид на жительство в вышеупомянутых странах, водители - выходцы из тех же стран, что и нелегальные мигранты. Зафиксированы случаи, когда автомобилем управляли родственники беженцев.
Однако, по словам Пранцкявичюса, наблюдается и иная тенденция: автомобили, в которых нашли нелегалов, въезжали и выезжали в Литву не первый раз. Это подтверждают данные мобильных телефонов водителей. Как беглецы, так и их "поводыри" находятся в Центре регистрации беженцев (Пабраде).
В связи с незаконной перевозкой мигрантов проводят расследование.
Остальных беглецов задержали на территории Алитусского района, Мариямпольского и Калварийского муниципалитетов. Их вернули в Веребеяй.
Других беглецов из Веребеяй пока найти не удалось. Полиция не скрывает, что они, возможно, уже находятся в других странах Европы. В выходные из Польши в Литву вернули троих беглецов из Руднинкай. Когда и при каких обстоятельствах они сбежали, пока неясно.“
Пранцкявичюс сказал, что самая большая проблема это то, что до сих по непонятно, кто и за что отвечает.
"Когда бегут, выясняем, кто их должен считать. Мы до сих пор не знаем, чье это дело – муниципалитета, пограничников, сотрудников СОГ или армии", – сказал он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С понедельника в Литве вступают в силу важные перемены: без "паспорта возможностей" – больше ограничений (56)
Бизнес в Литве с понедельника может принимать...
Самые влиятельные в Литве 2021: в списке политиков большие перемены (67)
Портал Delfi седьмой год подряд проводит опрос, выявляя...
Журналист нашел самое дешевое место в Паланге: в интернете такие цены не увидишь (8)
Пока все жалуются на то, как дорого в Паланге и...
Поиск сбежавших из Веребеяй нелегалов: у мигрантов есть помощники за границей (4)
Полиция и пограничники Литвы неофициально признает,...
В Паланге с 5 евро в кармане: в этих кафе таких денег достаточно (6)
Не всегда на отпуск удается отложить много денег, но и...