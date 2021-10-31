Похоронные традиции изменились: когда приносить цветы, а когда - конверт

Организаторы похорон заявили Delfi, что действительно заметно, что похороны сокращаются по времени. Представитель Центра похоронных услуг Стасис Гуя сообщил, что их компания имеет шесть филиалов в Вильнюсе, Пабраде и Игналине, и по сравнению со старыми традициями, когда она прощание с покойным проходило в течение трех дней, сегодня это обычно делается один или два дня. На это также повлияла продолжающаяся пандемия.

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"Во время первого карантина время прощания с умершим и количество людей, пришедших на похороны, были ограничены. Хотя теперь эти меры предосторожности были изменены, мы видим, что похоронные бюро проявляют осторожность, сами регулируют поток посетителей, устанавливают время, когда кто-то должен прибыть, или в похоронах участвуют близкие. Мы также видим, что люди стали больше планировать похороны, они проходят в назначенное время, а не на следующий день после смерти, как мы привыкли.

Мы замечаем, что те, кто хоронят близкого человека, сейчас более сосредоточены, точно знают, кто придет на похороны, а кто не сможет или кто избежит этого из-за риска заражения. Некоторые люди напрямую подвергаются воздействию COVID-19, потому что хоронят своих близких, умерших от болезни. Это также меняет похоронную традицию, так как только члены семьи прощаются с человеком, умершим от COVID-19", - отметил он.

На вопрос о том, почему сокращается время прощания с умершим, не говоря о пандемии, организатор похорон объяснил, что это связано как с темпом жизни, так и с возможностью быстро приехать на похороны.

"Раньше прощались три дня, чтобы все желающие, получившие известие о смерти, могли попрощаться. Теперь близкие договариваются с родственником, в какой день всем будет удобно собраться и попрощаться. Мы также замечаем уменьшение количества традиционно прощающихся людей, так как уже немногие помнят погребальные традиции, песнь или молитву, чтобы проводить умершего", - сказал С. Гуя.

Он также отметил, что кремация перед пандемией не была такой популярной, но изменившаяся глобальная ситуация также оказала определенное влияние.

"До пандемии кремация была не очень популярна. Во время пандемии, с ограничением передвижение людей, эта услуга стала популярной, поскольку многие кремировали останки и планировали их захоронение через несколько дней или даже месяцев, в зависимости от того, когда могли собраться ближайшие родственники. Однако большинство людей следуют традициям и хоронят умерших в гробу", - отметил он.

То же самое заметили и представители похоронного бюро "Реквием". По их словам, кремация действительно набирает популярность, все больше и больше людей выбирают этот экологический способ прощания.

"Очень редко можно услышать скептицизм, потому что большинство наших клиентов выбирают кремацию".

От поминального обеда не отказываются

Все же представитель Центра ритуальных услуг отметил, что поминальные обеды остаются неотъемлемой частью похоронной традиции.

"По-прежнему важно быть с близкими в момент утраты и разделить с ними бремя утраты. Похоже, что похоронная процессия разделена на две части: до захоронения в могиле и после погребения. Если в первой части людей объединяет утрата, поддержка близких, прощание, забота о том, чтобы все делать по желанию умершего, то во второй части - вера в встречу со своими близким, единение с ними и с теми, кто собирается с ними за одним столом, поддержание связи".

Однако администрация похоронного бюро "Реквием" заметила, что организация поминальных зависит от близких, так как есть клиенты, которые все еще их заказывают, но есть и большое количество тех, у кого нет такой потребности.

"Особенно в период карантина все меньше и меньше клиентов хотят поминального обеда", - сказали они.

На вопрос о том, популярно ли приносить цветы, и если да, то о каких правилах следует помнить, С. Гуя сказал, что все больше и больше клиентов теперь охотно участвуют в организации похорон.

"Например, фотографии из жизни умершего загружаются на USB-устройство для того, чтобы показать участникам похорон через телевизор или проектор в зале. Ведь важно увидеть не только останки умершего, но и весь путь его жизни, чтобы запомнить прекрасные моменты. Это похоже на цветы, которыми украшают гроб, могилу и кладбище. Все больше и больше клиентов, приходящих попрощаться с умершим, спрашивают, какие цветы и сколько принести.

Есть клиенты, которые просят поддержать семью умершего деньгами вместо цветов, особенно в тех случаях, когда семья сталкивается с финансовыми трудностями при похоронах. У нас также были клиенты, которые просили не носить цветы, а сумму денег, отведенную на цены, пожертвовать на благотворительность", - напомнил он об изменении пожелани клиентов.

По словам организатора похорон, люди, которые приходят на похороны, теперь привыкли спрашивать, какие цветы принести, или как-то иначе выразить уважение и оказать поддержку.

Представители других похоронных бюро отметили, что люди до сих пор не решаются идти на похороны без цветов, поэтому хотя бы один венок все же приносят.

"Конверт - очень индивидуальный момент, но мы замечаем, что большая часть клиентов приносит конверты близким. Если вы знаете, что похороны пройдут в колумбарии, то советуем нести минимум цветов и не брать венков. Советуем учесть пожелания родных, ведь иногда родственники сами указывают, какие цветы привезти, поэтому такое желание стоит учесть".

Обязательно ли одеваться в черное?

Мы спросили, существует ли еще особый дресс-код на похоронах. По словам С. Гуи, цвет траура и утраты - черный, поэтому родственники, которые имеют особую связь с умершим, выбирают этот цвет, чтобы показать, какую связь они имели и какое место в их жизни занимал умерший.

"Это традиционный подход, выраженный через одежду. Поэтому близкие носят темную одежду, не обязательно черную. Другие участники похорон выбирают одежду, исходя из своих отношений с умершим", - сказал он.

Представители похоронного бюро "Реквием" также посоветовали членам семьи надевать темную одежду, а если вы - участник похорон, то не выбирайте яркую и открытую одежду.

О чем следует помнить при посещении похорон: