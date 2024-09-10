2024.09.10 06:58

Похолодание в Литву придет лишь на несколько дней

 
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Tauragnai, plaukimas per Tauragnų ežerą laivu, etnografiniai Vaišnoriškės ir Šuminų kaimai
Tauragnai, plaukimas per Tauragnų ežerą laivu, etnografiniai Vaišnoriškės ir Šuminų kaimai
ФОТО: Dainius Labutis | Delfi

Синоптик Элвира Латвенайте сказала, что во вторник над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт.

„Завтра часть Литвы ощутит дыхание осени. Холодный атмосферный фронт пройдет над Литвой, ожидаются дожди. На несколько дней установится прохладная погода. Позже прогнозируют облачность в основном на востоке страны и над море, поэтому там будут идти дожди, однако станет теплее. На выходных может прийти циклон с юга, станет теплее, но будет влажно. В начале следующей недели ожидаются дожди, станет немного прохладнее“, – писала Латвенайте.

Во вторник дожди будут идти над Литвой с запада на восток, на северо-востоке, вероятно, осадков не будет. После обеда ливни с грозами ожидаются на западе страны, усилится ветер. Днем будет 15-20°C, на востоке и северо-востоке 21-24°C.

В среду ночью дожди пройдут на северо-востоке, востоке и на западе страны, осадки будут небольшими. Ночью будет 9-14°C, у моря 15-17°C, днем 19-23°C, прохладнее будет на северо-востоке и на востоке страны.

В четверг небольшие дожди пройдут на востоке, на север- востоке, днем ожидаются дожди с грозами, ночью дожди возможны и у моря. Ночью будет 10-14°C, у моря 15-17°C, днем 22-25°C, у моря 18-21°C.

В пятницу ночью без особых осадков, dднем небольшие дожди пройдут на востоке, северо-востоке и на западе страны. Ночью будет 11-15°C, на косе 16-18°C, днем 22-25°C, прохладнее будет у моря 18-21°C.

В субботу пойдут дожди с грозами, особенно интенсивные осадки ожидаются днем. Ночью будет 13-17°C, днем 23-26°C, на западе, северо-западе 20-22°C.

В ночь на воскресенье пройдут небольшие дожди с грозами, днем без осадков. Ночью будет 13-17°C, прохладнее на западе, на северо-западе, днем 23-26°C, на юге 20-22°C.

В понедельник, 16 сентября, небольшие дожди пройдут на юге страны. Ночью 12-16°C, днем 21-25°C, прохладнее будет на юге.

Во вторник, 17 сентября, время от времени будут идти дожди, в основном днем. Ночью будет 9-14°C, днем 19-23°C.

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