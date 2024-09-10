Похолодание в Литву придет лишь на несколько дней

„Завтра часть Литвы ощутит дыхание осени. Холодный атмосферный фронт пройдет над Литвой, ожидаются дожди. На несколько дней установится прохладная погода. Позже прогнозируют облачность в основном на востоке страны и над море, поэтому там будут идти дожди, однако станет теплее. На выходных может прийти циклон с юга, станет теплее, но будет влажно. В начале следующей недели ожидаются дожди, станет немного прохладнее“, – писала Латвенайте.
Во вторник дожди будут идти над Литвой с запада на восток, на северо-востоке, вероятно, осадков не будет. После обеда ливни с грозами ожидаются на западе страны, усилится ветер. Днем будет 15-20°C, на востоке и северо-востоке 21-24°C.
В среду ночью дожди пройдут на северо-востоке, востоке и на западе страны, осадки будут небольшими. Ночью будет 9-14°C, у моря 15-17°C, днем 19-23°C, прохладнее будет на северо-востоке и на востоке страны.
В четверг небольшие дожди пройдут на востоке, на север- востоке, днем ожидаются дожди с грозами, ночью дожди возможны и у моря. Ночью будет 10-14°C, у моря 15-17°C, днем 22-25°C, у моря 18-21°C.
В пятницу ночью без особых осадков, dднем небольшие дожди пройдут на востоке, северо-востоке и на западе страны. Ночью будет 11-15°C, на косе 16-18°C, днем 22-25°C, прохладнее будет у моря 18-21°C.
В субботу пойдут дожди с грозами, особенно интенсивные осадки ожидаются днем. Ночью будет 13-17°C, днем 23-26°C, на западе, северо-западе 20-22°C.
В ночь на воскресенье пройдут небольшие дожди с грозами, днем без осадков. Ночью будет 13-17°C, прохладнее на западе, на северо-западе, днем 23-26°C, на юге 20-22°C.
В понедельник, 16 сентября, небольшие дожди пройдут на юге страны. Ночью 12-16°C, днем 21-25°C, прохладнее будет на юге.
Во вторник, 17 сентября, время от времени будут идти дожди, в основном днем. Ночью будет 9-14°C, днем 19-23°C.