Похолодание в Литву придет лишь на несколько дней

„Завтра часть Литвы ощутит дыхание осени. Холодный атмосферный фронт пройдет над Литвой, ожидаются дожди. На несколько дней установится прохладная погода. Позже прогнозируют облачность в основном на востоке страны и над море, поэтому там будут идти дожди, однако станет теплее. На выходных может прийти циклон с юга, станет теплее, но будет влажно. В начале следующей недели ожидаются дожди, станет немного прохладнее“, – писала Латвенайте.

Во вторник дожди будут идти над Литвой с запада на восток, на северо-востоке, вероятно, осадков не будет. После обеда ливни с грозами ожидаются на западе страны, усилится ветер. Днем будет 15-20°C, на востоке и северо-востоке 21-24°C.