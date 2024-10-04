Похолодало, литовцы покупают обогреватели: эксперт рассказал, что лучше выбирать

Например, компания NEO TOOLS предлагает инфракрасный обогреватель за 40 евро, мощность – 1200 Вт, обогреватель работает тихо, подходит для аллергиков и предназначен для обогрева помещения площадью 12 кв. м.

В ассортименте электронного магазина есть обогреватели по цене от 20 до 700 евро.

„Самые популярные – обогреватели Realky, Adler, Electrolux и Xiaomi. В среднем покупают обогреватели по цене 60 евро“, – сказал Микалаюнас.

„Особенно много заказов поступило в минувшие выходные, когда наступило похолодание. Например, 1 октября продажи обогревателей составили 1/5 всех продаж“, – заметил он.

Пресс-секретарь Pigu.lt Нериюс Микалаюнас сказал, что продажи обогревателей стали расти с конца лета-начала сентября.

Производитель Veito предлагает инфракрасный обогреватель за 400 евро, мощность – 2500 Вт, он предназначен для помещения площадью до 25 кв. м.

Эксперт в сфере энергетики Римантас Забараускас заметил, что инфракрасный обогреватель – отопительный прибор, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения.

„Такие обогреватели не обогревают просторные помещения большого объема, а передают тепло непосредственно поверхностному слою объектов. Поэтому они эффективнее традиционных обогревателей, они не обогревают окружение. Они подходят для таких мест, где надо греть не все помещение, а только определенную его зону“, – сказал он.