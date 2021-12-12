С наступлением холодов помощь требуется в 7 раз чаще

Страховщики отмечают, что главные проблемы для водителей зимой - это когда необходимо завести машину при разряженном аккумуляторе.

"Мы очень четко осознаем растущую потребность в такой помощи, когда температура значительно меняется в отрицательную сторону. Особенно - когда ночью температура опускается до 20 градусов - в таких случаях мы получаем даже в 7 раз больше просьб о помощи", - говорит Артурас !Йодейкис, начальник операционного отдела страховой компании.

По его словам, в январе этого года было зафиксировано более 900 случаев, когда потребовалась техническая помощь после разряда аккумулятора автомобиля. Это в пять раз больше, чем в январе прошлого года, и самый высокий показатель за последние пять лет.

"Есть две основные проблемы с автомобильными аккумуляторами - во-первых, возможно, что аккумулятор уже отработал свое, и с приходом холодов у него больше не хватает энергии для запуска замерзшего двигателя. Вторая проблема - это нечастое использование автомобиля, например, раз в неделю. В этом случае аккумулятор не заряжается при работающем двигателе внутреннего сгорания.

Я бы порекомендовал уже сейчас позаботиться об автомобиле и проверить, пригоден ли аккумулятор для использования", - поделился мыслями А. Йодейкис.

Он также выделил несколько других ключевых мер, чтобы избежать ситуаций, в которых автомобиль не заводится:

Не оставляйте включенным свет в салоне / багажнике;

Регулярно пользуйтесь автомобилем, чтобы не разрядить аккумулятор полностью;

Поездка на автомобиле должна длиться более 20-30 минут. Очень короткие поездки сокращают срок службы аккумулятора.

Важно помнить не только об аккумуляторе

По словам А. Йодейкиса, также важно отметить, что причины, по которым автомобиль не заводится, могут быть связаны не только с проблемами с аккумулятором.

"Неудобство также может быть вызвано оставленной без присмотра топливной системой и неисправностями или нарушениями в электрической цепи. Холодное зимнее утро показывает самые слабые места наших машин, которые следует устранять, не дожидаясь серьезных проблем", - сказал он.

По данным Lietuvos Draudimas, в начале года клиентам компании было оказано услуг в среднем почти на 40 тысяч евро в месяц. В среднем такая услуга, при которой требуется помощь, если батарея разряжена, стоит от 35 до 50 евро, в зависимости от того, где припаркован автомобиль.