Похитивший ребенка мужчина освобожден из-под стражи, мать пытается завязать с ним контакт

"Отца уже отпустили з помещения заставы, где он находился. По нашим данным, у него есть жилое пространство, он там находится с ребенком", – сказал он журналистам.

"Из того, что мы знаем от российской стороны, девочка находится в хорошем состоянии, за ней должным образом присматривают", – заверил он.

Кроме того, сообщается, что мать ребенка пытается активно контактировать с отцом девочки и планирует ехать в Калининград.

"Мы пока не знаем, насколько успешно это общение, но я думаю, это правильный шаг – нужно контактировать", – сказал Виткаускас.

"Что касается намерений матери ехать к дочери – тут важно оценить все риски и возможности. Мы понимаем, что надо и визу получить, и разрешение на въезд. Эти процессы задействованы. Трудно сказать, когда они завершатся – обычно они занимают 3-4 дня, но трудно сказать", – заметил он.

По словам Виткаускаса, если учесть, что отец ребенка часто ездил в Калининград, можно предположить, что он планировал похищение.