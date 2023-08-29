Похитивший ребенка мужчина освобожден из-под стражи, мать пытается завязать с ним контакт

"Отца уже отпустили з помещения заставы, где он находился. По нашим данным, у него есть жилое пространство, он там находится с ребенком", – сказал он журналистам.
"Из того, что мы знаем от российской стороны, девочка находится в хорошем состоянии, за ней должным образом присматривают", – заверил он.
Кроме того, сообщается, что мать ребенка пытается активно контактировать с отцом девочки и планирует ехать в Калининград.
"Мы пока не знаем, насколько успешно это общение, но я думаю, это правильный шаг – нужно контактировать", – сказал Виткаускас.
"Что касается намерений матери ехать к дочери – тут важно оценить все риски и возможности. Мы понимаем, что надо и визу получить, и разрешение на въезд. Эти процессы задействованы. Трудно сказать, когда они завершатся – обычно они занимают 3-4 дня, но трудно сказать", – заметил он.
По словам Виткаускаса, если учесть, что отец ребенка часто ездил в Калининград, можно предположить, что он планировал похищение.
У литовских ведомств пока нет подтверждения, что у мужчины есть российское гражданство.
Как сообщил Департамент полиции, в воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.
В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России. В воскресенье СОГГ обратилась к пограничникам Калининградской области с просьбой в кратчайшие сроки организовать встречу по поводу передачи ребенка и его возвращения матери.
По словам литовских пограничников, российские должностные лица сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились. Однако, как говорилось ранее, российские пограничники не видят оснований для передачи мужчины и его дочери Литве.
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что литовские службы должны делать все возможное для возвращения ребенка в Литву.
"Наша Служба по правам детей, Соцмин, МИД должны сделать все, чтобы выполнялись международные конвенции и договоренности, чтобы права ребенка были защищены. Ребенка должны вернуть в Литву", – сказал 29 августа журналистам Науседа.
"Даже тот факт, что ребенка увезли в недружественную, во враждебную по отношению к Литве страну – не значит, что эта страна не должна соблюдать международные конвенции", – сказал президент.
"Конечно, эта страна перешагнула через многие красные линии и конвенции. Но я повторяю – мы должны сделать все, чтобы ребенка вернули", – повторил он.
"Ребенок был похищен и вывезен в Россию за короткое время. Это заставляет задуматься о том, что мы еще можем сделать для более надежной защиты границы с Россией", – поднял вопрос президент.
Он заметил, что пограничники реагировали быстро, но возникает вопрос, что еще можно сделать.
"Вопрос к ответственным ведомствам, что еще можно сделать, чтобы усилить безопасность границы", – вопрошал Науседа.