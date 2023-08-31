Похитивший ребенка мужчина до мелочей продумал план: эксперт предупреждает о печальном сценарии

Нет сомнений в том, что житель Клайпедского района тщательно запланировал похищение ребенка и бегство с ним в РФ. Он неоднократно ездил в Калининградскую область.
Адвокат матери похищенного младенца Томас Ризгялис сказал, что в июле тайно от нее Шванис сделал дочери паспорт. Департамент миграции подтвердил Delfi, что документы ему были выданы.
"Документы были выданы отцу по действующим в Литве законам", – сказано в ответе ДМ. По действующим законам, паспорт может заказать один из родителей ребенка, разрешение и подпись другого родителя не требуется.
Иное требование действует, если речь идет о разведенных родителях – в таком случае подать документы на получение паспорта может только тот из родителей, с которым установлено место жительства ребенка. Если за документами приходит другой родитель, он должен иметь письменное согласие второго родителя. Это значит, что если бы Шванис был женат на матери девочки, а потом с ней развелся, то нужно было бы ее разрешение. Но пара не заключала брак.
Зачем Шванису потребовался паспорт ребенка? Ведь он нелегально пересек границу – на резиновой лодке переплыл реку Скирвите и был задержан российскими пограничниками.
Бывший председатель Конституционного Суда Литвы, известный юрист Дайнюс Жалимас сказал Delfi, что, возможно, Шванис думал легально перейти границу – он подчеркнул, что мы не знаем, какие планы у него были на самом деле.
"С каким-то документом надо было приехать, если он не сделал российский документ, сделал литовский. Может, с помощью этого документа он в РФ подтвердит личность младенца и получит, к примеру, российский паспорт?", – предположил юрист.
Шваниса Литве не выдали на том основании, что якобы он является гражданином России, поэтому нет повода для его выдачи.
Как обстоят дела на самом деле, литовские ведомства не знают, подчеркивается, что в регистре нет информации о двойном гражданстве.
Жалимас сказал, что версия о двойном гражданстве очень возможна.
"Что мы знаем, чем он там в Калининграде занимался? Почему у него не могло быть российского гражданства?", – вопрошал он.
Собеседник акцентировал, что российская законодательная база к этому подготовлена – российский паспорт могут получить все бывшие граждане СССР.
"Они это сделали, поэтому, я думаю, он мог получить там. Я не думаю, что он здесь в посольство ходил", – сказал Жалимас.
По его словам, если Шванис сделает российское гражданство и дочери, то у Литвы не будет никаких шансов на возвращение ребенка.
"Никаких. Я не хочу огорчать, но шансов никаких", – подчеркнул он и прибавил, что ситуация могла бы измениться, если бы изменилась власть в России.
"Но при этой власти, я думаю, никаких шансов. Это реально, я думаю, что он сделает младенцу российское гражданство, думаю, он к этому готовился", – заметил Жалимас.
Он убежден, что Россия использует Шваниса в целях пропаганды.
В передаче на Žinių radijаs адвокат Гинтарас Черняускас призывал искать адвокатов в самой России, чтобы через суд добиваться возвращения младенца матери.
"Другой возможности я не вижу. Никакой. Тем более, что Россия на сегодняшний день будет игнорировать и не признавать постановления наших судов", – убежден адвокат.
Он ранее говорил Delfi, что Шванис симпатизировал России, хорошо отзывался об СССР.
Delfi сообщал, что похитивший в минувшее воскресенье свою дочь Шванис нелегально увез ее в Россию. Мужчина не был женат на матери ребенка и расстался с ней еще до рождения девочки.
Ранее сообщалось, что 4 года назад Шванис приходил в парламент на конференцию, на которой высказывался в пользу принятия законов о домашнем обучении детей. Примерно в то же время Шванис поделился петицией, в которой требовал уменьшить степень вмешательства школы и госучреждений в частную жизнь семьи, связанную с воспитанием детей.