Похитивший ребенка мужчина до мелочей продумал план: эксперт предупреждает о печальном сценарии

Нет сомнений в том, что житель Клайпедского района тщательно запланировал похищение ребенка и бегство с ним в РФ. Он неоднократно ездил в Калининградскую область.

Адвокат матери похищенного младенца Томас Ризгялис сказал, что в июле тайно от нее Шванис сделал дочери паспорт. Департамент миграции подтвердил Delfi, что документы ему были выданы.

"Документы были выданы отцу по действующим в Литве законам", – сказано в ответе ДМ. По действующим законам, паспорт может заказать один из родителей ребенка, разрешение и подпись другого родителя не требуется.

Иное требование действует, если речь идет о разведенных родителях – в таком случае подать документы на получение паспорта может только тот из родителей, с которым установлено место жительства ребенка. Если за документами приходит другой родитель, он должен иметь письменное согласие второго родителя. Это значит, что если бы Шванис был женат на матери девочки, а потом с ней развелся, то нужно было бы ее разрешение. Но пара не заключала брак.