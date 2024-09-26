Похитившая ребенка женщина везла его к себе домой на трех автобусах, мальчик плакал

„Сейчас уже ясно, что речь идет о женщине с психологическими проблемами, у нее рецидив, это не первая попытка совершить подобное“, – сказал Владас.

Он сказал, что и в страшном сне ему не мог привидеться такой сценарий, что в таком месте, как Akropolis, где столько людей и камер, может произойти такое преступление.

„Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто помог спасти ребенка. Результат положительный, ребенок спасен, это хорошо. Благодарю СМИ за то, что они работают тактично и точно. (...) Помощь СМИ помогла мгновенно, мобилизовав общество. И это помогло полиции сделать свое дело. В результате, через три часа ребенок был найден живым и здоровым“, – сказал Delfi Владас.

Родители ребенка провели бессонную ночь, им было сложно расслабиться и хотелось поблагодарить всех за участие в поисках.

Он сказал, что не может объяснить, почему его сын ушел с чужим человеком. Мужчина предполагает, что на ребенка было оказано психологическое давление.

„У нас волевой и сильным мальчик, это не такой ребенок, которого взял за руку и повел, но женщина напугала его. Сын сказал, что не помнит, что она говорила, поскольку она по большей части молчала: просто подошла, взяла за руку и увела. Представляете“, – сказал Владас.

Он предполагает, что ребенок из страха какое-то время подчинялся.