Похитившая ребенка женщина наводила ужас на соседей: постоянно нападала на людей

Напомним, что 25 сентября во второй половине дня 57-летняя женщина увела из торгового центра Akropolisчужого ребенка и привезла его в свою квартиру на ул. Вяркю.
Мальчика нашли в тот же вечер, а подозреваемую увезли в больницу.
Соседи женщины рассказали Delfi, что подозреваемая уже прежде приставала к людям и пугала их.
По данным Единого центра помощи, в последний раз жители из-за ее нападок обращались 10 сентября.
В тот день, по номеру 112 позвонила сотрудница полиции и попросила прислать врачей, она хотела, чтобы женщину проверили психиатры.
Полицейские сказали, что из-за неадекватного поведения женщины соседи обращались в полицию не один раз.
В полицию обращались и 27 марта этого года, когда женщина напала на выгуливавшую собаку соседку. А 15 сентября потребовалась помощь, потому что она напала на девушек из Украины, живущих в соседней квартире.
В обоих случаях люди сказали, что чувствуют серьезную опасность, женщина постоянно нападает на соседей.
Возможно, еще больше жалоб зафиксировано на сайте epolicija.lt, но пока не удалось узнать, что предпринимала полиция и врачи.
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал LRT в четверг, что не исключено, что у женщины, похитившей ребенка, есть проблемы со здоровьем.
„По поведению она не кажется адекватной, вероятно, есть проблемы со здоровьем, поэтому сейчас она находится в больнице. Видимо, из-за проблем со здоровьем она и похитила ребенка“, – сказал он.
По словам Матониса, мальчик, которого она похитила, чувствует себя хорошо.
„Ребенок чувствует себя хорошо, он на проблемы не жаловался, выглядел отлично. Ему ничто не угрожает“, – сказал он.
Матонис призвал родителей быть бдительнее.
„Мы должны быть более внимательными в больших магазинах, в местах массового скопления людей, беречь детей, не оставлять их без присмотра. Чем внимательнее будут родители и окружающие, тем меньше подобных случаев ждет в будущем“, – сказал он.