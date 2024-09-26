Похитившая ребенка женщина наводила ужас на соседей: постоянно нападала на людей

Напомним, что 25 сентября во второй половине дня 57-летняя женщина увела из торгового центра Akropolisчужого ребенка и привезла его в свою квартиру на ул. Вяркю.

Мальчика нашли в тот же вечер, а подозреваемую увезли в больницу.

Соседи женщины рассказали Delfi, что подозреваемая уже прежде приставала к людям и пугала их.

По данным Единого центра помощи, в последний раз жители из-за ее нападок обращались 10 сентября.

В тот день, по номеру 112 позвонила сотрудница полиции и попросила прислать врачей, она хотела, чтобы женщину проверили психиатры.

Полицейские сказали, что из-за неадекватного поведения женщины соседи обращались в полицию не один раз.