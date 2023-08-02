Похищенных две недели назад детей вернули в дом опеки

Дети из дома опеки Pastogė были похищены 18 июля. 1 августа поступило сообщение о том, что похитившие детей родители и сами дети были обнаружены у границы с Беларусью. Детей вернули в дом опеки.

Правоохрана подозревает, что родители с детьми планировали нелегально перейти границу и просить убежище в Беларуси.

Полиция сообщает, что семья была задержана в 12.50 ч. в нескольких километрах от границы с Беларусью. Мужчина, управлявший автомобилем Ford Focus, предъявил пограничникам немецкие документы, говорил по-немецки, а когда пограничники стали изучать документы и поняли, что они фальшивые, пытался уехать.

Автомобиль был остановлен в километре от границы, машина увязла в болоте.

Задержаны мужчина 42 и женщина 40 лет. С семьей ехал еще один человек, личность которого пока не установлена. Этот человек не предъявил никакие документы.