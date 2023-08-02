Похищенных две недели назад детей вернули в дом опеки

Правоохрана подозревает, что родители с детьми планировали нелегально перейти границу и просить убежище в Беларуси.
Полиция сообщает, что семья была задержана в 12.50 ч. в нескольких километрах от границы с Беларусью. Мужчина, управлявший автомобилем Ford Focus, предъявил пограничникам немецкие документы, говорил по-немецки, а когда пограничники стали изучать документы и поняли, что они фальшивые, пытался уехать.
Автомобиль был остановлен в километре от границы, машина увязла в болоте.
Задержаны мужчина 42 и женщина 40 лет. С семьей ехал еще один человек, личность которого пока не установлена. Этот человек не предъявил никакие документы.
Похищенных детей суд постановил забрать из семьи в мае 2023 года за то, что дети не посещали школу и детский сад, родители не создавали условия для социализации детей, сами родители заявили, что литовские законы им не указ.
Отец детей заявил, что является представителем движения суверенных граждан.
Люди, которые являются сторонниками этого движения, не признают правовую систему и государство, заявляют, что являются частными компаниями, которые никому не принадлежат.
Об опасности этого движения в прошлом году предупреждал Департамент госбезопасности после того, как в Германии были задержаны 25 членов этого движения, планировавших атаку против парламента страны. ДГБ сообщал, что люди, объявившие себя "суверенами", верят, что ограничения, действующие в государстве, на них не распространяются.
"Несколько десятков суверенов, считающих себя гражданами СССР или ЛССР, активно действуют и в Литве. Некоторые из них публично заявляют о своей ностальгии по советскому времени, об уважении к памятникам советским воинам, раньше они сотрудничали с прокремлевскими пропагандистами в Литве, ездили в Беларусь "улучшать" двусторонние отношения и положительно оценивали режим этой страны", – сообщал ДГБ.