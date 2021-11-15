Погубивший в Радвилишкском районе двоих людей нетрезвый водитель - эмигрант, который "прославился" и за границей

13 ноября, в 10.40 ч., VW Golf, которым управлял нетрезвый 35-летний мужчина, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Suzuki, на котором ехала семья из Каунасского района. В ДТП погибли 62-летний водитель и его жена. 35-летняя дочь погибших находится в Шяуляйской больницы.

У водителя VW Golf никогда не было водительского удостоверения. Он был пьян (1,7 промилле). Начато расследование.

Мужчина признал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Этот житель Кедайняйского района больше известен правоохранительных органов других стран, поскольку с 18 лет немало времени провел за границей.

С 2008 года в Литву стала поступать информация о совершенных им преступлениях в Великобритании и Германии. Он не раз попадался на кражах, порче чужого имущества, был судим за нанесение телесных повреждений, подделку документов, пьяное вождение и т.д.

ДТП в Радвилишкском районе он совершил, возвращаясь из Нидерландов.