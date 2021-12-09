Погранслужба: за сутки на границе развернули 65 нелегальных мигрантов

По гуманитарным причинам не впустили ни одного иностранца.
Около полудня в Лаздийском районе у границы с Беларусью был слышан единичный выстрел.
Не впущенные в Литву мигранты рассказали СООГЛ, что к границе их на собственном транспорте доставили белорусские пограничники.
"Якобы на территории этой страны оборудован лагерь, из которого иностранцев привозят к литовской границе", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7,9 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.
В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.
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