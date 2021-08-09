Погранслужба: за минувшие сутки в Литву не пустили ни одного нелегального мигранта

Размер групп мигрантов – от десяти и более человек. В Литву третьи сутки подряд не впущен ни один незаконный мигрант, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).
По данным службы, патрули, возвращающие мигрантов, использовали и звуковые сообщения на разных языках, которые предупреждают потенциальных нарушителей границы о том, что запрещается прибывать в Литву в недопустимых местах.
СОГГЛ сообщает, что на некоторых участках границы, в основном на юго-восточной окраине литовско-белорусской границы, визуально зафиксировано эпизодическое увеличение белорусских пограничных сил.
В целях превенции и разведки территорий в небо был поднят вертолет. Никаких инцидентов не фиксировалось. На границе и далее дежурят усиленные силы СОГГЛ и помогающие им работники других ведомств.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них – иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
Поскольку Литва на минувшей неделе стала применять более строгие меры по возврату мигрантов, потоки на белорусской границе значительно снизились, однако они выросли в соседних Польше и Латвии.
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