Погранслужба: за минувшие сутки в Литву не пустили 54 нелегальных мигрантa

В пятницу по гуманитарным причинам приняли двоих мигрантов.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено около 7200.

В этом году незаконно попали в Литву более 4000 мигрантов. Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов, и поскольку они пытаются штурмовать границу, на границе Литвы с Беларусью на месяц введен режим чрезвычайного положения.

В пятницу пограничники вильнюсской заставы в двух местах столицы задержали 7 человек. У этих людей были идентификационные карты Испании, они сказали, что являются гражданами этой страны. Пограничники выяснили, что документы фальшивые. Выяснилось, что у всех 7 человек есть паспорта граждан Ирака. Начато расследование. Иностранцы задержаны.

В Игналинском районе в пятницу задержали двоих граждан Литвы, которые на автомобиле VW Caddy везли 14 человек, по предварительным данным, граждан Ирака.

Начато расследование по факту перевозки нелегалов. Задержаны и иракцы и граждане Литвы.