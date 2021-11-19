Погранслужба: за минувшие сутки в Литву не пустили 106 нелегальных мигрантов

В четверг не было лиц, впущенных в страну по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Как говорится в сообщении, утром у Шальчининкского района на белорусской стороне была выпущена сигнальная ракета.

Приблизительно с полудня с территории соседней страны в Друскининксом самоуправлении были слышны отдельные выстрелы. У Лаздийского района, на белорусской стороне, после обеда был слышен выстрел, а вечером - еще три. Вечером у Варенского района на белорусской стороне была запущена сигнальная ракета.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено около 7 тысяч 146.

В этом году незаконно попали в Литву более 4 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов, и поскольку они пытаются штурмовать границу, на границе Литвы с Беларусью на месяц введено чрезвычайное положение.