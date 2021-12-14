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За минувшие сутки, с полуночи понедельник до вторника, литовские пограничники развернули 9 мигрантов, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) во вторник.
Погранслужба: за минувшие сутки в Литву из Беларуси не пустили 9 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

Однозначное количество не впущенных мигрантов фиксируется в последние несколько дней.

В понедельник не было впущенных по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть около 8 тыс. мигрантов. Одни и те же люди пытались пересечь границу несколько раз.

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В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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