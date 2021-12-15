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За минувшие сутки, с полуночи вторника, литовские пограничники не развернули ни одного мигранта, пытавшегося попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в среду.
Погранслужба: за минувшие сутки пограничники не развернули ни одного мигранта
© DELFI / Josvydas Elinskas

Пограничники отмечают, что это уже третий подобный показатель с 3 августа, когда СОГГЛ получила право не впускать иностранцев, пытающихся попасть в Литву незаконным путем.

Во вторник также не было и впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть около 8 тыс. мигрантов. Одни и те же люди пытались пересечь границу несколько раз.

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За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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