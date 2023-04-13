aA
Швенченские пограничники через систему видеонаблюдения зафиксировали, как патрулировавший на белорусской стороне пограничник этой страны проник на территорию Литвы, сообщается в пресс-релизе Службы охраны государственной границы (СОГГ).
G. Žagunio užkarda
G. Žagunio užkarda
© Vytenis Miškinis

В среду во второй половине дня сотрудники Швенченской пограничной заставы Вильнюсского пограничного отряда СОГГ с помощью видеосистем наблюдали за пятью белорусскими пограничниками, которые шли вдоль границы на территории своей страны. Это место находится недалеко от деревни Ажурайстис в Швенченском районе.

Один из этих сотрудников ненадолго зашел на литовскую сторону на расстояние около одного метра и не останавливаясь вернулся на территорию своей страны. Эти пятеро пограничников продолжили патрулирование на своей стороне.

В связи с незаконным пересечением государственной границы в Вильнюсском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Статьи по теме:

МВД Литвы: современными системами уже контролируются вся граница с Беларусью

Современными системами пограничного контроля уже...

Глава МИД Литвы: прямой угрозы у границ нашей страны нет

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

TOP новостей

Сужение загруженной улицы возмутило жителей: лишь бы ухудшить положение вильнюсцев самоуправление разъяснило ситуацию

Немало водителей не пожалели критических слов в адрес...

Отопительный сезон завершается, а компенсации еще не выплачены: что нужно знать

Хотя отопительный сезон в столице официально...

Президент Литвы ответил на вопросы о досье КГБ: уверяет, что ему нечего скрывать

Президент Гитанас Науседа утверждает, что он никогда...

После отравлений подростков неизвестными жидкостями — рейд полиции: наркомафия в этот раз повела себя особенно опасно

Прокуратура Каунасского района в четверг утром на...

Эфир Delfi: наказание РФ за казнь военного и черный юмор в условиях войны

Сразу после выпуска новостей — разговор с депутатом...