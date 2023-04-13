В среду во второй половине дня сотрудники Швенченской пограничной заставы Вильнюсского пограничного отряда СОГГ с помощью видеосистем наблюдали за пятью белорусскими пограничниками, которые шли вдоль границы на территории своей страны. Это место находится недалеко от деревни Ажурайстис в Швенченском районе.
Один из этих сотрудников ненадолго зашел на литовскую сторону на расстояние около одного метра и не останавливаясь вернулся на территорию своей страны. Эти пятеро пограничников продолжили патрулирование на своей стороне.
В связи с незаконным пересечением государственной границы в Вильнюсском пограничном отряде СОГГ начато досудебное расследование.
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