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За минувшие сутки в недопустимых местах в Литву из Беларуси пытались попасть 90 нелегальных мигрантов, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Погранслужба: в Литву за сутки пытались попасть 90 мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

Это наименьшее суточное количество почти за неделю: в воскресенье сотрудники СОГГЛ не впустили в Литву 126 нелегалов, в субботу – 114, в пятницу – 144, в четверг – 110, в среду – 22, в минувший вторник – 281.

Под утро понедельника в Варенском районе Литвы на белорусской стороне, а в Игналинском районе были слышны три выстрела, выпущенные в Беларуси.

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За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву не было впущено около 6 900 лиц.

В этом году незаконно попали в Литву более 4,2 тыс. мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

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