10 августа 2023 г. 09:23

Погранслужба: в Литву не впустили 28 нелегальных мигрантов из Беларуси

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Latvijos-Baltarusijos siena.
Latvijos-Baltarusijos siena.
ФОТО: Reuters / Scanpix
В среду сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 28 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 5 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 45 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 1 524.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение более 20,8 тыс. мигрантов.

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