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За сутки в Литву пытались попасть около 19 нелегальных мигрантов, их развернули на границе, сообщила в среду Служба охраны госграницы (СОГГ).
Погранслужба: в Литву не пустили 19 нелегалов из Беларуси
© DELFI / Domantas Pipas

Два десятка мигрантов не были пропущены в Литву в понедельник, а в воскресенье их число достигло почти полусотни.

Во вторник нелегалы из Беларуси пытались проникнуть через Игналинский, Швенченский и Варенский районы.

Более половины из упомянутых 19 иностранцев планировали попасть в Литву через пограничный участок в Игналинском районе.

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Во вторник ни одного из нелегальных мигрантов в Литву не пустили.

Во вторник вечером в районе Швенчёнского района на белорусской стороне стреляли - было произведено три выстрела.

За минувшие сутки на границе на литовской стороне не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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