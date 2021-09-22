Погранслужба: в Литву не пустили 19 нелегалов из Беларуси

Два десятка мигрантов не были пропущены в Литву в понедельник, а в воскресенье их число достигло почти полусотни.

Во вторник нелегалы из Беларуси пытались проникнуть через Игналинский, Швенченский и Варенский районы.

Более половины из упомянутых 19 иностранцев планировали попасть в Литву через пограничный участок в Игналинском районе.

Во вторник ни одного из нелегальных мигрантов в Литву не пустили.

Во вторник вечером в районе Швенчёнского района на белорусской стороне стреляли - было произведено три выстрела.

За минувшие сутки на границе на литовской стороне не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.