"За последнюю неделю стало больше случаев, когда представители правоохранительных органов Беларуси силой выталкивают мигрантов на участке погранзаставы им. Гинтараса Жагуниса", – сказал в четверг журналистам глава пограничного ведомства.

По словам Р. Любаеваса, 71 мигрант, которых за минувшие сутки не пустили Литву, пытались попасть в страну "именно через участок этой заставы".

"Такие группы были и сегодня", – добавил глава СОГГЛ.

По его словам, в связи с ситуацией на этой территории дислоцировано больше сил, включая и военных.

"Участок ответственности этой заставы – более 100 километров. В силу географической специфики, географического положения и ландшафта эти нарушения происходят почти на всем участке. У нас вызывает некоторое удивление желание белорусов именно здесь вытолкнуть нелегальных мигрантов на территорию Литвы, так как этот участок довольно хорошо контролируется", – рассуждал Р. Любаевас.

По словам главы погранведомства, патрулировать в этом месте несложно, так как "шейка петли очень хорошо контролируется".

"И вчера, и сегодня почти все нелегальные мигранты, которых вытолкнули в Литву, декларировали, что не хотят идти в нашу страну, что они были привезены с польской границы и силой вытолкнуты белорусской правоохраной", – сказал он.

Ситуация стала спокойнее, но все еще напряженная

По словам Р. Любаеваса, в тех местах, где раньше было больше всего нарушений, теперь спокойно.

Он сказал, что у него нет данных о предположительно находящихся вокруг петли белорусских должностных лицах.

"Мы тоже не видим особенно много этих должностных лиц, видим только в том случае, если имеет место выталкивание. Например, сегодня, когда было замечено это происшествие (выталкивание – BNS), которое фиксировалось при помощи камер наблюдения, была видна довольно большая группа белорусских должностных лиц. Сказать, сколько конкретно должностных лиц, мы не можем", – сказал глава СОГГЛ.

По словам Р. Любаеваса, при наблюдении с воздуха видны группы мигрантов, но они не "очень близко к границе".

На просьбу дать оценку ситуации на литовской границе за последнюю неделю Р. Любаевас сказал, что "она стала спокойнее, но все еще напряженная".

"Мы видим действия белорусских должностных лиц, они привозят нелегальных мигрантов к нашей границе, пытаются вытолкнуть", – объяснил он.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов. Литва и страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На минувшей неделе на границе Беларуси с Польшей скопилось несколько тысяч мигрантов, и поскольку они пытаются штурмовать границу, на границе Литвы с Беларусью на месяц введено чрезвычайное положение.