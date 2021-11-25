Погранслужба: на границе Литвы с Беларусью может быть около 1 500 мигрантов

"Мы не можем точно сказать, но полагаем, что от 1 тысячи до 1,5 тыс. мигрантов. Они не все у границы, по нашей информации, их могли расселить немного дальше", – сказал в четверг командующий погранслужбой.

По словам Р. Любаеваса, в последнее время фиксировалось меньше попыток нелегального пересечения границы, хотя за последние сутки их стало немного больше. По данным СОГГЛ, в четверг утром в Литву не впустили 55, в то время как в в среду было сообщено о девяти попытках незаконного пересечения границы. Очень сложно прогнозировать, насколько эта тенденция долгосрочна или краткосрочна. Мы поддерживаем высокий уровень контрольной защиты", – сказал он.

По словам начальника пограничной службы, ситуация может ухудшиться, когда Евросоюз окончательно одобрит пятый пакет санкций против минского режима.

Р. Любаевас также отметил, что мигрантам, пытавшимся нелегально пересечь границу, раздавали гуманитарные пакеты, и люди их забирали охотно. Он не мог назвать точно, сколько таких пакетов было роздано до сих пор.

В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.