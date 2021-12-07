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За минувшие сутки литовские пограничники развернули 23 мигранта, пытавшихся попасть в Литву из Беларуси в запрещенных местах, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) во вторник.
Погранслужба Литвы: за сутки в страну не пустили больше 20 нелегальных мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

В позапрошлые сутки количество не впущенных было схожим, днем раньше – несколько больше.

В понедельник не было иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

Утром понедельника в Лаздийском районе Литвы, с белорусской стороны, был слышан одиночный выстрел, а вечером у Вильнюсского района в соседней стране стреляли еще раз, однако СОГГЛ не указывает, связано ли это с нелегальной миграцией.

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За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7,9 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

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