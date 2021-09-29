Погранслужба Литвы: за сутки в страну из Беларуси не пустили больше 60 мигрантов

Это самое большое за сентябрь количество мигрантов, которых развернули на границе за сутки, сообщает СОГГЛ.

Во вторник мигранты шли из Беларуси в направлении Игналинского, Швенчёнского, Шальчининкского и Лаздийского районов.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.