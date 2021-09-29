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За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 63 нелегальных мигранта, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Погранслужба Литвы: за сутки в страну из Беларуси не пустили больше 60 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

Это самое большое за сентябрь количество мигрантов, которых развернули на границе за сутки, сообщает СОГГЛ.

Во вторник мигранты шли из Беларуси в направлении Игналинского, Швенчёнского, Шальчининкского и Лаздийского районов.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

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