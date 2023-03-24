В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 28 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 98 мигрантов.
За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 585.
Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 19,9 тыс. мигрантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты о налоге на недвижимость: больше всех заплатят вильнюсцы, богатым порядок на руку
Минфин Литвы представил идею налога на недвижимость в...
Эфир Delfi: проект ограничений для россиян и белорусов в Литве — за и против
На этой неделе в первом чтении Сейм Литвы...
Витис Юрконис: приехавшие по политическим мотивам могут быть уверены - их национальные визы и ВНЖ будут продлены
Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект,...
Офис Тихановской критикует планы парламента: не надо наказывать лояльных к Литве граждан Беларуси
Предложенные парламентом поправки, связанные с...
Новейшие рейтинги: каких политиков жители Литвы оценивают хуже всего
Наиболее благосклонно жители оценивают экс-президента...