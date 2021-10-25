aA
За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 67 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Погранслужба Литвы: за сутки на границе с Беларусью развернули 67 нелегальных мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

В воскресенье ни одного из мигрантов не пустили в Литву.

До этого, в субботу, сотрудники СОГГЛ в запрещенных местах пустили в Литву 183 мигрантов. Это был один из самых высоких показателей со 2 августа, когда пограничники получили право не впускать мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу с Беларусью.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Статьи по теме:
Лидеры стран ЕС договорились о санкциях в отношении связанных с миграционным кризисом лиц  (33)
Новая волна нелегальных мигрантов на границе Литвы с Беларусью: такого количества не видели с августа  (26)

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота мигрантов.

С того времени в Литву не пустили более 4 тыс. нелегальных мигрантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент Литвы: режим Лукашенко увидит, что ЕС готов защищать себя (338)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что...

TOP новостей

Каждую неделю ситуация ухудшается: в Литве остался один "красный" муниципалитет (12)

Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...

В выборе поставщиков электроэнергии - пауза: советуют внимательно проверять договоры (69)

На втором этапе либерализации рынка электроэнергии,...

Коронавирус в Литве: 1810 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1810 новых...

МИД: задержанные ранее в России Маркаускас и двое предпринимателей переданы Литве (36)

Задержанные в воскресенье Россией в Куршском заливе 3...

Президент Литвы встретится с матерью, борющейся за права ЛГБТ-сообщества (20)

В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа...