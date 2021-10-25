Погранслужба Литвы: за сутки на границе с Беларусью развернули 67 нелегальных мигрантов

В воскресенье ни одного из мигрантов не пустили в Литву.
До этого, в субботу, сотрудники СОГГЛ в запрещенных местах пустили в Литву 183 мигрантов. Это был один из самых высоких показателей со 2 августа, когда пограничники получили право не впускать мигрантов, пытающихся незаконно пересечь границу с Беларусью.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
В этом году нелегально перешли границу с Беларусью и попали в Литву свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота мигрантов.
С того времени в Литву не пустили более 4 тыс. нелегальных мигрантов.
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