В Латвии за прошлые сутки зафиксирована 21 попытка незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 81 мигранта.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 517.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 19,8 тыс. мигрантов.