Погранслужба Литвы: за минувшие сутки развернули больше 30 мигрантов

В воскресенье никого из иностранцев не впустили по гуманитарным причинам.

В субботу сотрудники СОГГЛ не впустили 13 таких иностранцев, в пятницу - 4. Со вторника до четверга мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу из Беларуси, не было, в понедельник пограничники развернули 9 человек.

СОГГЛ также сообщила, что в Латвии за прошедшую неделю возросло число попыток пересечь границу из Беларуси. До этого времени за сутки латвийские пограничники не пропускали из Беларуси по 20–30 нелегальных мигрантов. В воскресенье пограничники развернули 45 иностранцев, в субботу - 70, в пятницу - 52, в четверг - 60, в среду - 69, во вторник - 83, в понедельник - 56.

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С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть около 8 тыс. мигрантов. Правда, одни и те же люди пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов. Основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.