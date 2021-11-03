aA
За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в Литву из Беларуси 96 нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в среду.
Погранслужба Литвы: за минувшие сутки пограничники развернули 96 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

По данным службы, снижавшееся ранее количество нелегальных мигрантов вновь начало расти: в понедельник было не впущено 11, в воскресенье – 35, в субботу – 31, в пятницу – 111, в четверг – 186, в среду – 113.

Около полудня на белорусской стороне, в Варенском районе, были слышны три отдельных выстрела.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Статьи по теме:
Белорусский маршрут: как мигранты из Ирака попадают через Минск в ЕС  (26)
СОГГ поделилась видео, на котором запечатлены действия нелегальных мигрантов  (79)

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в недопустимых местах, в Литву не было впущено 5478 таких лиц.

В этом году незаконно попали в Литву более 4,2 тыс. мигрантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (76)

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...

Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей

Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...

Глава Минздрава Литвы: непохоже, что мы достигли пика заболеваемости (8)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...

Литва в черной зоне: где ситуация лучше, а где хуже всего? (11)

С 31 октября все муниципалитеты Литвы находятся в черной...

Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая...