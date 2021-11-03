Погранслужба Литвы: за минувшие сутки пограничники развернули 96 мигрантов

По данным службы, снижавшееся ранее количество нелегальных мигрантов вновь начало расти: в понедельник было не впущено 11, в воскресенье – 35, в субботу – 31, в пятницу – 111, в четверг – 186, в среду – 113.
Около полудня на белорусской стороне, в Варенском районе, были слышны три отдельных выстрела.
За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в недопустимых местах, в Литву не было впущено 5478 таких лиц.
В этом году незаконно попали в Литву более 4,2 тыс. мигрантов.
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