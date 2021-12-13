Погранслужба Литвы: за минувшие сутки пограничники развернули 3 мигрантов

В воскресенье не было впущенных по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В субботу пограничники не впустили восемь мигрантов, пытавшихся пересечь границу. В пятницу не было ни одного такого иностранца. В четверг развернули 29 нелегалов, в среду – 65. Во вторник подобных попыток нарушения границы не было. В понедельник не были впущены 23 мигранта.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть около 8 тыс. мигрантов. Одни и те же люди пытались пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.