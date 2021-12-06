Погранслужба Литвы: за минувшие сутки пограничники развернули 24 нелегальных мигранта

В воскресенье не было иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Не впущенных в субботу было 14 человек, 30 – в пятницу, 33 – в четверг, 37 - в среду, 35 - во вторник и 4 - в понедельник.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 7830 мигрантов.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

Позднее, по причине скопления на границе Беларуси с Польшей большого числа нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы чрезвычайное положение.