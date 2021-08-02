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Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) предлагает установить на границе с Беларусью сетчатый забор высотой четыре метра.
Погранслужба Литвы предлагает установить на границе с Беларусью сетчатый забор
© DELFI / Andrius Ufartas

Его установка обойдется более чем в 150 млн евро.

"Мы планируем установить у самой госграницы, не ниже четырех метров от земли, это уже с концертиной было бы", - сказал в понедельник BNS заместитель главы СОГГЛ полковник Видас Мачайтис.

По его словам, забор будет произведен из сварной стержневой сети, вверху он будет заканчиваться стержнями Y-образной формы, на которых будет смонтирована колючая проволока", так называемая концертина.

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"Он (сетчатый забор – BNS) будет укреплен, чтобы его было не так легко перерезать", - сказал В. Мачайтис.

СОГГЛ предлагает оборудовать на границе с Беларусью 508 км такого ограждения.

По словам сотрудника СОГГЛ, предлагается оборудовать одинарный забор, потому что для двойного у Литвы нет места.

Как показывают подсчеты СОГГЛ, оборудование такого забора с концертиной обойдется примерно в 152,460 млн евро.

"Мы готовим технические спецификации и в ближайшее время начнем процесс закупки. Конечно, самая большая проблема - деньги", - сказал BNS заместитель главы СОГГЛ.

В зависимости от финансирования установка забора может занять и год, и три.

По словам В. Мачайтиса, первым делом ограждение намечается установить в наиболее уязвимых местах - вдоль границы с Латвией и вдоль границы с Польшей.

В. Мачайтис говорит, что рассматривалась возможность возведения и каменной стены, но для нее грунт в Литве не самый подходящий - слишком много болот и торфяников.

"Все варианты рассматривались, выбрали лучший, такой и будем строить", - сказал он.

О том, что физический барьер на границе с Беларусью необходим, в понедельник сказала и побывавшая там еврокомиссар Илва Йоханссон.

По данным МВД, на оборудование физического барьера на границе с Беларусью, включая и системы наблюдения, в общей сложности может потребоваться около полумиллиарда евро.

И. Йоханссон сказала, что пока сложно ответить, может ли оборудование ограждения финансироваться из фондов Евросоюза.

В этом году границу Литву с Беларусью перешли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. Это число в 40 с лишним раз превышает количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.

Автор Юрате Скерите

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