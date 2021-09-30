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За минувшие сутки литовские пограничники не впустили в Литву 54 нелегальных мигранта из Беларуси, пытавшихся попасть в страну в неразрешенном месте, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Погранслужба Литвы: пограничники развернули больше 50 мигрантов, 5 впустили
© DELFI / Domantas Pipas

5 человек, среди которых были дети, пограничники пропустили на территорию Литвы по гуманитарным причинам.

В среду мигранты пытались пересечь границу у Игналинского, Швенчёнского, Шальчининкского, Варенского и Лаздийского районов.

Больше всего мигрантов наблюдалось в Лаздийском районе. Одна из групп мигрантов, приблизившихся к границе, состояла из 26 человек.

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За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусь в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.

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